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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 19:01
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Пограничники поймали украинца, пытавшегося покинуть страну в коробке с игрушками

Желавший скрыться от мобилизации был обнаружен на КПП Росошаны. За рулём была его жена, в салоне в том числе находились двое детей.

  • Мужчина, пытавшийся покинуть Украину в коробке с игрушками. Фото © Госпогранслужба Украины
    Мужчина, пытавшийся покинуть Украину в коробке с игрушками. Фото © Госпогранслужба Украины
  • Мужчина, пытавшийся покинуть Украину в коробке с игрушками. Фото © Госпогранслужба Украины
    Мужчина, пытавшийся покинуть Украину в коробке с игрушками. Фото © Госпогранслужба Украины
  • Мужчина, пытавшийся покинуть Украину в коробке с игрушками. Фото © Госпогранслужба Украины
    Мужчина, пытавшийся покинуть Украину в коробке с игрушками. Фото © Госпогранслужба Украины

Мужчина, пытавшийся покинуть Украину в коробке с игрушками. Фото © Госпогранслужба Украины

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На границе с Молдавией служащие Черновицкого отряда задержали мужчину, пытавшегося покинуть Украину в коробке с игрушками. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Незалежной.

Отмечается, что он был задержан на КПП Росошаны в багажнике автомобиля Renault, за рулём которого была его жена, в салоне в том числе находились двое детей. Пограничники не пропустили мужчину 1985 года рождения, поскольку на период военного положения на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещён.

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Ранее Лайф писал, что киевлянин в женском обличье попытался сбежать с Украины. С собой он взял ребёнка, а на границе показал паспорт жены. Таким образом житель хотел избежать мобилизации.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.

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Госпогранслужба Украины

Никита Осипов
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