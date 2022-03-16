Пограничники поймали украинца, пытавшегося покинуть страну в коробке с игрушками

Отмечается, что он был задержан на КПП "Россошаны" в багажнике автомобиля Renault, за рулём которого была его жена, в салоне в том числе находились двое детей. Пограничники не пропустили мужчину 1985 года рождения, поскольку на период военного положения на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещён.