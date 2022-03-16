Пограничники поймали украинца, пытавшегося покинуть страну в коробке с игрушками

Желавший скрыться от мобилизации был обнаружен на КПП Росошаны. За рулём была его жена, в салоне в том числе находились двое детей.







На границе с Молдавией служащие Черновицкого отряда задержали мужчину, пытавшегося покинуть Украину в коробке с игрушками. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Незалежной.

Отмечается, что он был задержан на КПП Росошаны в багажнике автомобиля Renault, за рулём которого была его жена, в салоне в том числе находились двое детей. Пограничники не пропустили мужчину 1985 года рождения, поскольку на период военного положения на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещён.