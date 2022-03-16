Эксперт Ракша рассказал, какие озвученные Путиным меры поддержки помогут экономике

Эксперт Ракша заявил, что преодолеть кризис можно, только структурно поменяв экономику. Видео © LIFE

Прежние антикризисные инструменты, призванные действовать быстро и эффективно залатывать возникающие на местах экономические проблемы, разработаны давно и опробованы в предыдущих кризисах. Однако в нынешней ситуации нужен абсолютно новый подход в условиях мобилизационной экономики. Такое мнение привёл экономист и бизнес-тренер Денис Ракша, комментируя, как меры поддержки, озвученные сегодня российским лидером Владимиром Путиным, помогут выправить экономическую ситуацию в стране.

"Последний раз это случилось два года назад, когда мы сидели на локдауне. Были примерно такие же антикризисные инструменты и по отношению к населению, и по отношению к бизнесу. Для стабильного экономического роста, для структурной перестройки экономики этого недостаточно. Нужны другие какие-то меры: стимулирование инвестиций, нахождение где-то этих инвестиций. Условно говоря, если денег для развития экономики не хватает, нужно забыть про инфляцию и включать печатный станок", — рассказал Ракша в беседе с Лайфом.

Эксперт отметил, что в сегодняшних условиях необходимо в корне пересматривать приоритеты. Несомненно, добавил он, на уровне регионов новых инструментов нет, будут созданы штабы которые в оперативном режиме займутся решением на местах. Повышение зарплат и индексация пенсий — всё это, по словам эксперта относится к инструментам старой антикризисной школы и работает. Однако, уточняет экономист, с "прежней комфортной жизнью надо попрощаться, спокойного развития уже не будет".

"Нам нужна фактически, как бы мы её ни называли, мобилизационная экономика. Ведь фактически при том, что никто не объявлял нам войну, экономически весь западный мир действует так, как будто бы это война и есть. И нам нашу экономику придётся неизбежно перестраивать именно с учётом этого", — добавил эксперт.