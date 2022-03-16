Путин поручил минимизировать рост инфляции и безработицы из-за структурных изменений экономики

Структурные изменения экономики России в новых реалиях приведут к временному росту инфляции и безработицы, но нужно их минимизировать. Такую задачу поставил президент Владимир Путин, открывая совещание по социально-экономической поддержке регионов страны.

"Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И, не буду скрывать, они будут непростыми. Приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача — минимизировать подобные риски", — подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что нынешние испытания мы пройдём достойно, "как всегда, это и было в истории тысячелетней России".