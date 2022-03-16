Путин поручил минимизировать рост инфляции и безработицы из-за структурных изменений экономики
При этом глава государства выразил уверенность, что нынешние испытания мы пройдём достойно, "как всегда, это и было в истории тысячелетней России".
Структурные изменения экономики России в новых реалиях приведут к временному росту инфляции и безработицы, но нужно их минимизировать. Такую задачу поставил президент Владимир Путин, открывая совещание по социально-экономической поддержке регионов страны.
"Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И, не буду скрывать, они будут непростыми. Приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача — минимизировать подобные риски", — подчеркнул глава государства.
Путин выразил уверенность, что нынешние испытания мы пройдём достойно, "как всегда, это и было в истории тысячелетней России".
Ранее в ходе того же совещания Путин обратился к обычным гражданам на Западе и объяснил, что в росте цен на бензин и газ виновата не Россия. По словам российского лидера, текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей за рубежом, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах: "их ошибок, близорукости и амбиций".
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