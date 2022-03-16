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16 марта, 14:08

Путин: Массовое наступление Украины на Крым и Донбасс было вопросом времени

Глава российского государства подчеркнул, что попытки украинской стороны организовать диверсии и террористическое подполье на полуострове не прекращались.

Массовое наступление Украины на Крым и Донбасс было вопросом времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Массовое наступление на Крым и Донбасс было вопросом времени. Не прекращались попытки организовать в Крыму диверсии, террористическое подполье", — сказал Путин.

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Ранее глава российского государства заявил, что желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой. Путин также добавил, что в непосредственной близости от РФ, на Украине, создавались компоненты биологического оружия, работали химические лаборатории.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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