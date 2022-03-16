Путин: Массовое наступление Украины на Крым и Донбасс было вопросом времени

Глава российского государства подчеркнул, что попытки украинской стороны организовать диверсии и террористическое подполье на полуострове не прекращались.

Массовое наступление Украины на Крым и Донбасс было вопросом времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Массовое наступление на Крым и Донбасс было вопросом времени. Не прекращались попытки организовать в Крыму диверсии, террористическое подполье", — сказал Путин.