Путин назвал кровавым терактом удар украинской "Точкой-У" по Донецку

"14 марта по центру Донецка был нанесён ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унёс жизни больше 20 человек. Они бьют с остервенением, как фашисты, которые в последние дни пытались утащить с собой как можно больше невинных жертв", — сказал глава государства.