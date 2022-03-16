Путин назвал кровавым терактом удар украинской "Точкой-У" по Донецку
По словам главы Российского государства, ВСУ бьют с остервенением, как фашисты, которые пытались в последние дни забрать как можно больше невинных жертв.
Удар ракеты "Точка-У", который был нанесён по Донецку военными ВСУ, является откровенным кровавым ударом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"14 марта по центру Донецка был нанесён ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унёс жизни больше 20 человек. Они бьют с остервенением, как фашисты, которые в последние дни пытались утащить с собой как можно больше невинных жертв", — сказал глава государства.
По словам российского лидера, такие обстрелы продолжаются все последние дни.
Ранее Лайф рассказал, что 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.