Путин: Спецоперация на Украине развивается успешно и в соответствии с планами

Поощряемая США и рядом западных стран Украина целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам в Донбассе, заявил президент.

Специальная военная операция России на Украине развивается успешно и проходит строго в соответствии с планами. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин, открывая совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Операция развивается успешно, в строгом соответствии с утверждёнными планами", — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что поощряемая США и рядом западных стран Украина целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам в Донбассе.