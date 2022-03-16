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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 13:59
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Путин: Спецоперация на Украине развивается успешно и в соответствии с планами

Поощряемая США и рядом западных стран Украина целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам в Донбассе, заявил президент.

Специальная военная операция России на Украине развивается успешно и проходит строго в соответствии с планами. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин, открывая совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Операция развивается успешно, в строгом соответствии с утверждёнными планами", — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что поощряемая США и рядом западных стран Украина целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам в Донбассе.

"Массированное наступление на Донбасс, а затем на Крым было только вопросом времени, и наши вооружённые силы сорвали эти планы", — отметил он.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.


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ТАСС / Евгений Биятов / POOL

Александр Юнашев
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