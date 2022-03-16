Путин: Спецоперация на Украине развивается успешно и в соответствии с планами
Поощряемая США и рядом западных стран Украина целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам в Донбассе, заявил президент.
Специальная военная операция России на Украине развивается успешно и проходит строго в соответствии с планами. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин, открывая совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов.
"Операция развивается успешно, в строгом соответствии с утверждёнными планами", — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что поощряемая США и рядом западных стран Украина целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам в Донбассе.
"Массированное наступление на Донбасс, а затем на Крым было только вопросом времени, и наши вооружённые силы сорвали эти планы", — отметил он.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Евгений Биятов / POOL