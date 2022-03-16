"Матч ТВ": Игроки "Краснодара" согласились на понижение зарплаты

Игроки футбольного клуба "Краснодар" согласились на существенное понижение зарплаты по просьбе руководства "быков". Об этом со ссылкой на источник сообщает " Матч ТВ ".

В частности, кто-то из футболистов будет получать в два раза меньше, а кто-то — в три. При этом будет ли эта мера постоянной или кратковременной, не сообщается.