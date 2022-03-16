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16 марта, 13:55

"Матч ТВ": Игроки "Краснодара" согласились на понижение зарплаты

Ранее клуб приостановил контракты с восемью иностранными футболистами.

Игроки футбольного клуба "Краснодар" согласились на существенное понижение зарплаты по просьбе руководства "быков". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Матч ТВ".

В частности, кто-то из футболистов будет получать в два раза меньше, а кто-то — в три. При этом будет ли эта мера постоянной или кратковременной, не сообщается.

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Напомним, "Краснодар" приостановил действие контрактов сразу восьми иностранных футболистов. Позднее с клубом окончательно прекратили сотрудничество швед Виктор Классон и француз Реми Кабелла.

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ФК "Краснодар"

Шамиль Гаджиев

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