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15 марта, 14:44

Футболист "Краснодара" Крыховяк перешёл в греческий АЕК

Соглашение с афинским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк подписал контракт с греческим клубом АЕК. Об этом сообщается на сайте афинской футбольной команды.

Соглашение с 32-летним польским хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.

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Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

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ФК АЕК

Роман Фейгин

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