Футболист "Краснодара" Крыховяк перешёл в греческий АЕК
Соглашение с афинским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк подписал контракт с греческим клубом АЕК. Об этом сообщается на сайте афинской футбольной команды.
Соглашение с 32-летним польским хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.
ФК АЕК