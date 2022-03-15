Футболист "Краснодара" Крыховяк перешёл в греческий АЕК

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк подписал контракт с греческим клубом АЕК. Об этом сообщается на сайте афинской футбольной команды.

Соглашение с 32-летним польским хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.