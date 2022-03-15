СМИ: В Хорватии убеждают Ловрена не возвращаться в "Зенит" после матча сборных

Хорватский футбольный союз убеждает защитника петербургского "Зенита" Деяна Ловрена не возвращаться в Россию. Об этом передаёт Metaratings.ru.

32-летний спортсмен планировал вернуться в Санкт-Петербург после матчей сборных, но из-за серьёзного давления со стороны может изменить своё решение. В Хорватии убеждены, что Ловрен должен приостановить контракт с "Зенитом".

Сообщается, что в петербургском клубе никак не могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Представители "Зенита" не исключают, что хорват согласится на условия национальной федерации.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.