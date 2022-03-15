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15 марта, 11:11

СМИ: В Хорватии убеждают Ловрена не возвращаться в "Зенит" после матча сборных

Футболист перешёл в российский клуб в августе 2020 года, ранее он выступал за "Ливерпуль".

Хорватский футбольный союз убеждает защитника петербургского "Зенита" Деяна Ловрена не возвращаться в Россию. Об этом передаёт Metaratings.ru.

32-летний спортсмен планировал вернуться в Санкт-Петербург после матчей сборных, но из-за серьёзного давления со стороны может изменить своё решение. В Хорватии убеждены, что Ловрен должен приостановить контракт с "Зенитом".

Сообщается, что в петербургском клубе никак не могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Представители "Зенита" не исключают, что хорват согласится на условия национальной федерации.

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Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

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ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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