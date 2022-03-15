Экс-защитник "Зенита" Ракицкий может продолжить карьеру в Турции

Бывший защитник питерского "Зенита", украинец Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в турецком "Истанбул Башакшехир". Об этом пишет журналист Ягиз Сабунчоглу.

По данным источника, клуб проявляет серьёзный интерес к футболисту и стороны уже начали переговоры о возможном переходе.