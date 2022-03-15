НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 08:00

Экс-защитник "Зенита" Ракицкий может продолжить карьеру в Турции

В начале марта он расторг контракт с сине-бело-голубыми, за которых выступал с 2019 года.

Бывший защитник питерского "Зенита", украинец Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в турецком "Истанбул Башакшехир". Об этом пишет журналист Ягиз Сабунчоглу.

По данным источника, клуб проявляет серьёзный интерес к футболисту и стороны уже начали переговоры о возможном переходе.

"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ракицким

"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ракицким

Напомним, Ярослав Ракицкий в начале марта расторг контракт с питерским "Зенитом", за который выступал с 2019 года.

Обложка ©

ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1