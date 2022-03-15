Экс-защитник "Зенита" Ракицкий может продолжить карьеру в Турции
В начале марта он расторг контракт с сине-бело-голубыми, за которых выступал с 2019 года.
Бывший защитник питерского "Зенита", украинец Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в турецком "Истанбул Башакшехир". Об этом пишет журналист Ягиз Сабунчоглу.
По данным источника, клуб проявляет серьёзный интерес к футболисту и стороны уже начали переговоры о возможном переходе.
Напомним, Ярослав Ракицкий в начале марта расторг контракт с питерским "Зенитом", за который выступал с 2019 года.
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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов