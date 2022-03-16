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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 13:58

Путин: "Империя лжи" Запада бессильна против правды и справедливости

Президент добавил, что Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, а позиция эта честная и открытая.

Западная "империя лжи" бессильна против правды и справедливости, и Россия продолжит доводить свою позицию до всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

"Но против правды и справедливости она (западная "империя лжи". — Прим. Лайфа) всё равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, а позиция у нас честная и открытая, и всё больше людей её слышат, понимают и разделяют", — отметил глава государства.

Политолог Савин объяснил принципы западной "империи лжи", о которой говорил Путин
Политолог Савин объяснил принципы западной "империи лжи", о которой говорил Путин

Напомним, в конце февраля на совещании по экономике Владимир Путин назвал Запад "империей лжи". Тогда он предлагал обсудить те санкции, которые эта "империя" вводит против России.

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Александр Юнашев
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