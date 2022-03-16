НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 13:58

Путин: "Империя лжи" Запада бессильна против правды и справедливости

Президент добавил, что Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, а позиция эта честная и открытая.

Западная "империя лжи" бессильна против правды и справедливости, и Россия продолжит доводить свою позицию до всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

"Но против правды и справедливости она (западная "империя лжи". — Прим. Лайфа) всё равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, а позиция у нас честная и открытая, и всё больше людей её слышат, понимают и разделяют", — отметил глава государства.

Политолог Савин объяснил принципы западной "империи лжи", о которой говорил Путин

Политолог Савин объяснил принципы западной "империи лжи", о которой говорил Путин

Напомним, в конце февраля на совещании по экономике Владимир Путин назвал Запад "империей лжи". Тогда он предлагал обсудить те санкции, которые эта "империя" вводит против России.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1