Путин: "Империя лжи" Запада бессильна против правды и справедливости

Президент добавил, что Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, а позиция эта честная и открытая.

Западная "империя лжи" бессильна против правды и справедливости, и Россия продолжит доводить свою позицию до всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

"Но против правды и справедливости она (западная "империя лжи". — Прим. Лайфа) всё равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, а позиция у нас честная и открытая, и всё больше людей её слышат, понимают и разделяют", — отметил глава государства.