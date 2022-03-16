Путин: Киев отверг предложение РФ вывести войска из Донбасса в начале "Операции Z"

По словам главы государства, российские военнослужащие проявляют мужество и героизм и делают всё, чтобы избежать потерь среди мирного населения в ходе проведения специальной операции.

Путин: В начале "Операции Z" властям Киева предлагали не вступать в бои — не захотели. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин рассказал, что в самом начале "Операции Z" по разным каналам властям Украины предлагалось не вступать в бои с российскими военнослужащими, однако они не согласились на это.

"Хочу сказать впервые: в самом начала операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью недопущения кровопролития было предложено не вступать в бои, а вывести войска из Донбасса. Не захотели!" — сказал глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов.