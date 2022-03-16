Путин: Желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой
Он также добавил, что на Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где осуществлялись военно-биологические программы.
Желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.
"Это была реальная угроза! Пронацистский режим в Киеве мог получить оружие массового поражения, и целью была для него Россия", — отметил глава государства.
Он также добавил, что в непосредственной близости от РФ, на Украине, действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством Пентагона осуществлялись военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уже заявлял, что создание Киевом ядерного оружия поставило бы под угрозу целый мир, Москва не могла допустить его наличие у "неуправляемых" националистов.
ТАСС / Михаил Метцель / POOL