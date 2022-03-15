Патрушев: Создание ядерного оружия на Украине угрожало бы всему миру

По словам секретаря Совбеза РФ, Вашингтон поощряет Киев и способствуют ему в реализации подобных идей, поэтому заявления властей Незалежной о смене ядерного статуса страны — это не пустые слова.

Создание Киевом ядерного оружия поставило бы под угрозу целый мир, Москва не могла допустить его наличие у "неуправляемых" националистов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.

По его словам, очевидно, что именно США поощряют киевский режим и способствуют ему в создании биологического и ядерного оружия. Причём Украина для этого имеет и компетенции, и технологии, и сырьё, и средства доставки. Поэтому, считает Патрушев, заявления Киева о возможности изменения ядерного статуса страны не являются пустыми словами.

"Реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны. Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых неуправляемых националистов", — заявил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев отметил, что в Европе уже размещено американское тактическое ядерное оружие, для применения которого "может использоваться созданная в непосредственной близости от наших границ инфраструктура ПРО". Однако гарантий, что "заряженное ружьё" в очередной раз не выстрелит, нет. Патрушев напомнил, что США уже применяли ядерное оружие против мирного населения — военные сбросили атомные бомбы на японские города, а боеприпасы с обеднённым ураном использовались в Ираке и Югославии. По его словам, последствия этого по сей день оказывают влияние на экологию и здоровье людей.