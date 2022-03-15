Патрушев: Создание ядерного оружия на Украине угрожало бы всему миру
По словам секретаря Совбеза РФ, Вашингтон поощряет Киев и способствуют ему в реализации подобных идей, поэтому заявления властей Незалежной о смене ядерного статуса страны — это не пустые слова.
Создание Киевом ядерного оружия поставило бы под угрозу целый мир, Москва не могла допустить его наличие у "неуправляемых" националистов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.
По его словам, очевидно, что именно США поощряют киевский режим и способствуют ему в создании биологического и ядерного оружия. Причём Украина для этого имеет и компетенции, и технологии, и сырьё, и средства доставки. Поэтому, считает Патрушев, заявления Киева о возможности изменения ядерного статуса страны не являются пустыми словами.
"Реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны. Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых неуправляемых националистов", — заявил секретарь Совбеза РФ.
Патрушев отметил, что в Европе уже размещено американское тактическое ядерное оружие, для применения которого "может использоваться созданная в непосредственной близости от наших границ инфраструктура ПРО". Однако гарантий, что "заряженное ружьё" в очередной раз не выстрелит, нет. Патрушев напомнил, что США уже применяли ядерное оружие против мирного населения — военные сбросили атомные бомбы на японские города, а боеприпасы с обеднённым ураном использовались в Ираке и Югославии. По его словам, последствия этого по сей день оказывают влияние на экологию и здоровье людей.
Ранее стало известно, что Конгресс США и Зеленский просят Белый дом передать Украине советские вооружения. Однако на данный момент администрация Байдена не ответила на запрос. Официальные лица Соединённых Штатов опасаются, как Россия может отреагировать, если он будет одобрен.
ТАСС / Алексей Никольский