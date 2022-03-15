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15 марта, 13:17

"Нарушают собственный устав": Российские легкоатлеты предложили ВФЛА подать иск в арбитражный суд на World Athletics

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем.

<p>Обложка © ТАСС / imago images / Beautiful Sports</p>

Обложка © ТАСС / imago images / Beautiful Sports

Российские спортсмены направили письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), попросив вмешаться в ситуацию с отстранением от международных турниров. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Письмо подписали 44 российских спортсмена. Среди них — олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, призёр ЧМ в той же дисциплине Илья Иванюк и трёхкратная чемпионка России в беге на 400 метров Полина Миллер.

"Просим вас направить в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу позицию российской стороны о том, что, лишая наших спортсменов выступать в международном сезоне 2022 года (однодневные турниры и официальные турниры), организация нарушает положения собственного устава. Мы призываем World Athletics действовать в рамках устава, исключив предвзятость и любую политическую ангажированность в принятии решений", говорится в тексте письма.

Европейская легкоатлетическая ассоциация отстранила спортсменов из России и Белоруссии

Европейская легкоатлетическая ассоциация отстранила спортсменов из России и Белоруссии

Подписавшие документ спортсмены предлагают ВФЛА обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если гарантии участия российских атлетов в летней серии турниров не поступят до 18 марта.

Ранее Лайф сообщал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем.

Роман Фейгин

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