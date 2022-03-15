Bloomberg: Помощник Байдена Салливан хочет провести переговоры с Патрушевым по Украине
Он планирует предостеречь секретаря Совбеза РФ "от операции РФ под ложным флагом" или поиска предлога для применения химического оружия. При этом на данный момент такой разговор не согласован.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пытается найти возможность провести телефонные переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Отмечается, что Салливан хочет предостеречь своего российского коллегу "от операции на Украине под ложным флагом" или использования ситуации в качестве предлога для применения химического оружия, информирует агентство. Однако на данный момент переговоры помощника американского президента и Патрушева не согласованы.
Последний раз Салливан и Патрушев проводили телефонный разговор в ноябре 2021 года. Тогда они обсудили в том числе ситуацию у границ Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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