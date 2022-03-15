Правоохранители ликвидировали в Подмосковье нарколаборатории, созданные украинцами

Правоохранительные органы ликвидировали в Подмосковье нарколаборатории, созданные гражданами Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники изготавливали наркотики в подпольных лабораториях в частных домах Московской области, а готовый товар реализовывали на торговой площадке в Даркнете. Запрещённые вещества курьеры поставляли в регионы страны, где распространяли их через тайники-закладки. При этом ранее полицейские ликвидировали такую лабораторию в городском округе Солнечногорске, изъяв из оборота крупную партию наркотиков. Тогда были задержаны трое граждан Украины и житель Нижегородской области.

"По имеющейся информации, наркодельцы работали в России вахтовым методом, и некоторые участники группы к моменту задержания успели уехать на Украину. Однако в 2022 году снова прибыли в Российскую Федерацию для создания новых лабораторий", — сказала Волк.

Так, в начале марта полицейские обнаружили подпольное производство в арендованном доме в Красногорске, задержаны двое украинцев, изъято свыше 2,5 кг готовых синтетических наркотиков, а также химические реактивы, специальное оборудование, средства индивидуальной защиты и другие предметы. По оценкам экспертов, производственная мощность лаборатории позволяла изготавливать до 50 кг продукта в месяц.

Также был задержан предполагаемый наркокурьер, им оказался житель Липецкой области. При нём обнаружили закладку с производным N-метилэфедрона весом более 450 граммов, подготовленную для транспортировки. В городских округах Истра и Красногорск оперативники обнаружили четыре оборудованных тайника с запрещённым веществом массой свыше трёх килограммов. Согласно заключению экспертов, в трёх закладках находился синтетический наркотик. Содержимое одной ещё исследуют специалисты. Возбуждены уголовные дела, фигуранты заключены под стражу.