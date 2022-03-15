Экономист Клопенко заявил, что западные компании попытаются сохранить бизнес в России

Россия для многих западных компаний — большой рынок, на завоевание которого они потратили значительные средства, и многие из ушедших компаний готовы работать в РФ даже под другими брендами. Такое мнение высказал экономист Егор Клопенко.

"Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно", — заявил Клопенко в беседе с агентством "Прайм".

Он уверен, что было бы возможно договориться в большинстве случаев при желании на то российских властей. Условием может быть поставлено сохранение трудовых коллективов и заработной платы. Клопенко предлагает альтернативу: всем компаниям с иностранным капиталом увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до шести или даже до 12 среднемесячных доходов.

"Они готовы потерять наш рынок и в убыток себе уйти с него? Пусть тогда оплатят и стабильность тех людей, которых они подводят таким решением и которые добросовестно работали на них", — убеждён экономист.