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15 марта, 04:39

Экономист Клопенко заявил, что западные компании попытаются сохранить бизнес в России

В развитие вложены большие деньги. К тому же РФ — большой рынок. Как считает эксперт, вопрос о возвращении нужно будет решать, исходя из отношения работодателей к сотрудникам.

Россия для многих западных компаний — большой рынок, на завоевание которого они потратили значительные средства, и многие из ушедших компаний готовы работать в РФ даже под другими брендами. Такое мнение высказал экономист Егор Клопенко.

"Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно", заявил Клопенко в беседе с агентством "Прайм".

Он уверен, что было бы возможно договориться в большинстве случаев при желании на то российских властей. Условием может быть поставлено сохранение трудовых коллективов и заработной платы. Клопенко предлагает альтернативу: всем компаниям с иностранным капиталом увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до шести или даже до 12 среднемесячных доходов.

"Они готовы потерять наш рынок и в убыток себе уйти с него? Пусть тогда оплатят и стабильность тех людей, которых они подводят таким решением и которые добросовестно работали на них", убеждён экономист.

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Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. За последнее время десятки компаний заявили об этом. Так, Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов. Amazon решила не отправлять товары в Россию и закрыть доступ к Prime Video.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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