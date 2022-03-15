Экономист Клопенко заявил, что западные компании попытаются сохранить бизнес в России
В развитие вложены большие деньги. К тому же РФ — большой рынок. Как считает эксперт, вопрос о возвращении нужно будет решать, исходя из отношения работодателей к сотрудникам.
Россия для многих западных компаний — большой рынок, на завоевание которого они потратили значительные средства, и многие из ушедших компаний готовы работать в РФ даже под другими брендами. Такое мнение высказал экономист Егор Клопенко.
"Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно", — заявил Клопенко в беседе с агентством "Прайм".
Он уверен, что было бы возможно договориться в большинстве случаев при желании на то российских властей. Условием может быть поставлено сохранение трудовых коллективов и заработной платы. Клопенко предлагает альтернативу: всем компаниям с иностранным капиталом увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до шести или даже до 12 среднемесячных доходов.
"Они готовы потерять наш рынок и в убыток себе уйти с него? Пусть тогда оплатят и стабильность тех людей, которых они подводят таким решением и которые добросовестно работали на них", — убеждён экономист.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. За последнее время десятки компаний заявили об этом. Так, Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов. Amazon решила не отправлять товары в Россию и закрыть доступ к Prime Video.
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