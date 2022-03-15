Скопился миллион ящиков: Антироссийские санкции ударили по банановому бизнесу Эквадора

На западе Эквадора производители бананов перекрыли дороги гроздьями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины. В стране с начала конфликта скопилось свыше миллиона ящиков этого продукта из-за проблем с поставками.

"Мы просим президента страны, чтобы [правительство] купило излишки бананов", — передаёт РИА "Новости" слова представителя производителей бананов провинции Эль-Оро — Сегундо Лосано.

Сообщается, что в провинции Гуаяс перекрыли дороги сотни производителей. Они просят создать специальный резервный фонд и контролировать цену на ящик бананов. По словам бизнесменов, до обострения ситуации вокруг Украины и новых антироссийских санкций ящик бананов стоил между 3,5 и 6 долларами (примерно 420–720 рублей), а теперь он продаётся по цене от 6 центов до 1,3 доллара (около 7–156 рублей), поскольку производители вынуждены перенаправлять поставки на другие рынки.

В Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на которую приходится более 60% поставок в Россию, отметили, что экспорт в РФ составляет 22,5%. По итогам 2021 года было поставлено 6,8 миллиона тонн, из них в Россию из латиноамериканской страны отправили 1,51 миллиона тонн.