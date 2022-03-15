В Китае количество новых случаев ковида за сутки увеличилось в 2,3 раза

В Китае за сутки зарегистрировали 5 370 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно сообщению Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это в 2,3 раза превышает показатель прошлого дня.

По данным ведомства, повышенная температура, кашель и недомогание выявлены у 3 602 человек, остальные 1 768 - бессимптомные носители. Среди заражённых всего 216 прибыли из-за границы.

Как отмечается в статистике, за последние семь дней количество новых случаев ковида с выраженными симптомами увеличивалось в среднем на 17,4% в сутки, таких набралось 11 984 человек (20 634 вместе с бессимптомниками, которые тоже помещены под присмотр). 80% из них заразились внутри страны.