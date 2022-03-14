Иммунолог Крючков посоветовал продолжать носить защитные маски

Даже после отмены обязательного масочного режима россиянам, а в частности москвичам, лучше продолжать носить защитные маски в общественных местах. Об этом в беседе с Ura.ru предупредил генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Каждому, кто более-менее сознательный, я рекомендую продолжать носить маски. Не везде, не на улице, понятно. В общественном транспорте, в закрытых общественных помещениях, на работе, где большое количество коллег. Если подростки или молодые люди, в школах, университетах тоже рекомендую", — сказал иммунолог.

Несмотря на то что ношение маски не исключает шансы заразиться, риск значительно снижается, отметил врач. Крючков также напомнил, что у инфицированного человека в маске меньше шансов передать инфекцию другому.

"Даже если человек сам будет носить маску, а окружающие в большей степени не будут, это всё равно даст ему защиту. Да, хуже, чем если бы все носили. Особенно если человек заражён, таким образом он снизит вероятность заразить других", — уточнил специалист.