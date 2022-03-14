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14 марта, 11:45

В Москве отменён масочный режим

Кроме того, с завтрашнего дня отменяются требования об установке на рабочих местах перегородок и регулярного измерения температуры сотрудников.

На фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации по ковиду в Москве отменяется масочный режим. Изменения вступят в силу со вторника, 15 марта. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.", — говорится в сообщении на сайте Собянина.

В нынешних условиях это решение позволит поддержать бизнес, испытывающий и без того серьёзное санкционное давление, добавил градоначальник.

Собянин: Ситуация с ковидом в Москве пришла в норму

Собянин: Ситуация с ковидом в Москве пришла в норму

Напомним, официально масочный режим был введён в Москве с 12 мая 2020 года. Использовать средства защиты требовали в магазинах, торговых центрах, а также в общественном транспорте и в такси.

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Getty Images / Oleg Nikishin

Александра Вишнякова

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