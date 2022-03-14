В Москве отменён масочный режим

На фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации по ковиду в Москве отменяется масочный режим. Изменения вступят в силу со вторника, 15 марта. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.", — говорится в сообщении на сайте Собянина.

В нынешних условиях это решение позволит поддержать бизнес, испытывающий и без того серьёзное санкционное давление, добавил градоначальник.