По словам представителя Кремля, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации, которая будет завершена в срок и в полном объёме.

Россия не запрашивала у Китая помощи для ведения "Операции Z" на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации, которая развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме. Он также призвал не воспринимать данные газет, которые "сейчас много пишут", как первоисточник.