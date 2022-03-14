ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 11:43

Песков: РФ не запрашивала у Китая военную помощь для ведения "Операции Z"

По словам представителя Кремля, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации, которая будет завершена в срок и в полном объёме.

Россия не запрашивала у Китая помощи для ведения "Операции Z" на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации, которая развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме. Он также призвал не воспринимать данные газет, которые "сейчас много пишут", как первоисточник.

МИД Китая назвал ложью сообщения о том, что Москва якобы запросила у Пекина военную помощь
МИД Китая назвал ложью сообщения о том, что Москва якобы запросила у Пекина военную помощь

Напомним, ранее в изданиях Financial Times, The Washington Post и The New York Times появились статьи с утверждением, что РФ якобы запросила у Китая военную технику для использования на Украине, а также обратилась за "экономической помощью", чтобы противостоять санкциям. Официально эта информация никак не подтверждалась. Прежде советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил КНР "последствиями" за помощь России.

BannerImage

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar