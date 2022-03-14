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14 марта, 11:43

Песков: РФ не запрашивала у Китая военную помощь для ведения "Операции Z"

По словам представителя Кремля, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации, которая будет завершена в срок и в полном объёме.

Россия не запрашивала у Китая помощи для ведения "Операции Z" на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения спецоперации, которая развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме. Он также призвал не воспринимать данные газет, которые "сейчас много пишут", как первоисточник.

МИД Китая назвал ложью сообщения о том, что Москва якобы запросила у Пекина военную помощь

МИД Китая назвал ложью сообщения о том, что Москва якобы запросила у Пекина военную помощь

Напомним, ранее в изданиях Financial Times, The Washington Post и The New York Times появились статьи с утверждением, что РФ якобы запросила у Китая военную технику для использования на Украине, а также обратилась за "экономической помощью", чтобы противостоять санкциям. Официально эта информация никак не подтверждалась. Прежде советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил КНР "последствиями" за помощь России.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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