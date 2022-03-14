Песков: Кремль не озвучивает предполагаемый срок окончания "Операции Z"
Она началась 24 февраля, и на сегодняшний день ВС РФ вывели из строя 3920 объектов украинской военной инфраструктуры.
Спецоперация России на Украине развивается по плану, предполагаемые сроки её окончания Кремль не озвучивает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме", — сказал представитель Кремля, при этом отметив, что сроки завершения "Операции Z" не озвучиваются.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Минобороны РФ также подчеркнуло, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. С начала операции ВС РФ вывели из строя 3920 объектов украинской военной инфраструктуры. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ