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Опубликовано 14 марта 2022, 11:39
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Песков: Кремль не озвучивает предполагаемый срок окончания "Операции Z"

Она началась 24 февраля, и на сегодняшний день ВС РФ вывели из строя 3920 объектов украинской военной инфраструктуры.

Спецоперация России на Украине развивается по плану, предполагаемые сроки её окончания Кремль не озвучивает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме",  сказал представитель Кремля, при этом отметив, что сроки завершения "Операции Z" не озвучиваются.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Минобороны РФ также подчеркнуло, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. С начала операции ВС РФ вывели из строя 3920 объектов украинской военной инфраструктуры. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александр Юнашев
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