Она началась 24 февраля, и на сегодняшний день ВС РФ вывели из строя 3920 объектов украинской военной инфраструктуры.

Спецоперация России на Украине развивается по плану, предполагаемые сроки её окончания Кремль не озвучивает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объёме", — сказал представитель Кремля, при этом отметив, что сроки завершения "Операции Z" не озвучиваются.