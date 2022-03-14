Вирусолог Чумаков: В Китае может возникнуть уходящий от вакцин штамм ковида

Резкий подъём числа заболевших коронавирусом в Китае может привести к появлению штамма, который будет ускользать от иммунитета, приобретённого после вакцинации. Таким мнением поделился с Ura.ru член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Пётр Чумаков.

Специалист считает, что это связано с высокой численностью населения. В связи с тем что в Китае может болеть большое количество людей, а вирус при передаче мутирует, вероятность возникновения новых штаммов увеличивается.

"Если будет продолжаться такое массовое заболевание, то скорее оттуда пойдёт такой вариант вируса, который, может быть, будет ускользать от иммунитета, вызванного вакциной", — сказал Чумаков.

По словам вирусолога, Китай находится в наиболее уязвимом положении, так как в стране "рассчитывали только на вакцину и не следили за тем, чтобы никто не заболевал". Чумаков подчеркнул, что иммунитет, полученный после вакцинации, гораздо слабее, чем приобретённый после перенесённого заболевания. Врач также предупредил, что не исключена вероятность возникновения новой вспышки ковида.

"Это может обусловить для нас через несколько месяцев появление ещё одной вспышки. Но она, скорее всего, просто будет как грипп, то есть с низкой летальностью, но может проявиться в виде подъёма, нового пика заболеваемости. Может быть, это произойдёт к концу лета, осенью, когда у нас иммунитет, вызванный "омикроном", ослабеет", — заключил собеседник агентства.