В России за сутки госпитализировали 2712 человек с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 2712 человек, что на 15,0% меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что за тот же период полностью излечилось от CoViD-19 105 243 пациента, а общее число выздоровевших достигло 15 585 650. За всё время в России выявили 17 376 241 случай коронавируса, из которых 41 055 — за прошедшие сутки. Зарегистрировано 361 344 летальных исхода, за последние 24 часа этот показатель вырос на 533.