Инфекционист Поздняков объяснил, почему неверно говорить о завершении пандемии ковида

Пока неверно говорить о том, что пандемия ковида в России скоро завершится, даже несмотря на значительное снижение случаев заражения. Всё дело в том, что снижение коллективного иммунитета неизбежно, а это повлечёт за собой новый всплеск заболеваемости коронавирусом, считает кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Цифры говорят нам о том, что заболеваемость и число госпитализаций падают. Но считать, что пандемия идёт на спад или закончилась, нельзя — сейчас закончилась острая фаза пандемии", — отметил специалист в беседе с РИА "Новости".

По его словам, низкий уровень заболеваемости связан с тем, что многие люди приобрели иммунную защиту. Однако сам вирус по-прежнему остаётся в популяции во всех странах мира, поэтому вскоре заболеваемость вновь начнёт расти. При этом Поздняков не исключил, что большинство случаев болезни будет протекать в нетяжёлой форме. Такое возможно, если с омикрон-штаммом не произойдёт серьёзных изменений. Также возможны и локальные вспышки ковида, считает врач.

"Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи часть, пусть и меньшая, может заболеть достаточно тяжело. Плюс естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведёт к тому, что подъём заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран", — заключил инфекционист.