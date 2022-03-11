Врач Мескина назвала заболевания после ковида, которые остаются навсегда
По словам эксперта, в 15% случаев сахарный диабет развивается у тех, кто никогда с ним ранее не сталкивался.
Коронавирус способен обострить хронические заболевания, а также вызвать новые. Среди последних наиболее часто стал диагностироваться сахарный диабет. Об этом рассказала в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-инфекционист Елена Мескина. По данным исследований, у 15% перенёсших ковид развился диабет.
"Среди этих 15 избранных у 2% диабет начал прогрессировать из-за коронавируса. То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок к его раннему проявлению. А у остальных 13% испытуемых он возник впервые", — пояснила врач.
Также к негативным последствиям ковида эксперт отнесла возникновение фиброза лёгких, поражение щитовидной железы, инфаркты, инсульты и воспаление мышц сердца. По её словам, следует пройти дополнительные обследования после лечения от коронавируса, чтобы исключить развитие подобных недугов.
Ранее Лайф рассказал, какие органы могут стать "мишенью" ковида. При этом неважно, каким штаммом заразился: и "дельта", и "омикрон" имеют примерно одинаковые последствия, которые можно выявить только при своевременной диагностике.
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