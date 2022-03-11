Врач Мескина назвала заболевания после ковида, которые остаются навсегда

Коронавирус способен обострить хронические заболевания, а также вызвать новые. Среди последних наиболее часто стал диагностироваться сахарный диабет. Об этом рассказала в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-инфекционист Елена Мескина. По данным исследований, у 15% перенёсших ковид развился диабет.

"Среди этих 15 избранных у 2% диабет начал прогрессировать из-за коронавируса. То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок к его раннему проявлению. А у остальных 13% испытуемых он возник впервые", — пояснила врач.

Также к негативным последствиям ковида эксперт отнесла возникновение фиброза лёгких, поражение щитовидной железы, инфаркты, инсульты и воспаление мышц сердца. По её словам, следует пройти дополнительные обследования после лечения от коронавируса, чтобы исключить развитие подобных недугов.