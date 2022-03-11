Психолог Слободчиков рассказал, как побороть панику и стресс из-за тревожных новостей

Он призвал внимательно относиться к источнику информации, ведь это может быть просто фейком с целью посеять страх в обществе.

Человек может приспособиться к любой ситуации, даже стрессовой. Для этого нужно удерживать границы собственного контроля и разумного поведения. Об этом рассказал доктор психологических наук Илья Слободчиков в интервью kp.ru.

Он отметил повышение нервозности у россиян из-за большого потока тревожной информации в последнее время. Особенно дестабилизируют состояние психики вбрасываемые Западом и украинскими источниками многочисленные фейки о российской спецоперации на Украине.

"Не надо сразу включаться в этот истерический процесс. Задача фейка — вывести человека из состояния эмоционального равновесия, чтобы он немедленно бежал на балкон и орал во все стороны, что всё плохо и все умерли", — пояснил эксперт.

По его словам, нужно вдумчиво анализировать поступающую информацию. Особенно сильно фейковая информация действует на людей эмоциональных. Им следует научиться восстанавливать свою энергию спортом, травяным чаем, контрастным душем и сохранять привычный распорядок дня.

При этом психолог не советует занимать позицию страуса и прятать голову в песок от всего происходящего, ведь тогда у страуса "понятно что оказывается на поверхности. И пнуть его можно с большим удовольствием". Поэтому важно соблюдать баланс между вовлечённостью в информационное поле и желанием остаться со здоровой психикой.