Психолог Слободчиков рассказал, как побороть панику и стресс из-за тревожных новостей
Он призвал внимательно относиться к источнику информации, ведь это может быть просто фейком с целью посеять страх в обществе.
Человек может приспособиться к любой ситуации, даже стрессовой. Для этого нужно удерживать границы собственного контроля и разумного поведения. Об этом рассказал доктор психологических наук Илья Слободчиков в интервью kp.ru.
Он отметил повышение нервозности у россиян из-за большого потока тревожной информации в последнее время. Особенно дестабилизируют состояние психики вбрасываемые Западом и украинскими источниками многочисленные фейки о российской спецоперации на Украине.
"Не надо сразу включаться в этот истерический процесс. Задача фейка — вывести человека из состояния эмоционального равновесия, чтобы он немедленно бежал на балкон и орал во все стороны, что всё плохо и все умерли", — пояснил эксперт.
По его словам, нужно вдумчиво анализировать поступающую информацию. Особенно сильно фейковая информация действует на людей эмоциональных. Им следует научиться восстанавливать свою энергию спортом, травяным чаем, контрастным душем и сохранять привычный распорядок дня.
При этом психолог не советует занимать позицию страуса и прятать голову в песок от всего происходящего, ведь тогда у страуса "понятно что оказывается на поверхности. И пнуть его можно с большим удовольствием". Поэтому важно соблюдать баланс между вовлечённостью в информационное поле и желанием остаться со здоровой психикой.
Ранее Лайф писал о первых признаках панической атаки. Подобные приступы могут произойти у человека независимо от возраста и при любых обстоятельствах. Паническая атака обычно длится от двух до десяти минут и часто повторяется.
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