Футболисты "Зенита" Клаудиньо и Кузяев восстановились перед матчем с "Крыльями Советов"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что игроки клуба Клаудиньо и Далер Кузяев готовы выйти на поле в матче 21-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщается на сайте команды.

"Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу. Далер тренируется в общей группе и готов сыграть. В течение нескольких недель Даниил Одоевский будет заниматься вместе с полевыми игроками, потому что пока его состояние не позволяет работать по вратарской программе. Ноги у него целы — это важно. Что касается сроков, то несколько недель ему придётся пропустить, это точно", — сказал Семак.