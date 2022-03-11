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11 марта, 12:12

Футболисты "Зенита" Клаудиньо и Кузяев восстановились перед матчем с "Крыльями Советов"

Встреча состоится в воскресенье, 13 марта, в Самаре.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что игроки клуба Клаудиньо и Далер Кузяев готовы выйти на поле в матче 21-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщается на сайте команды.

"Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу. Далер тренируется в общей группе и готов сыграть. В течение нескольких недель Даниил Одоевский будет заниматься вместе с полевыми игроками, потому что пока его состояние не позволяет работать по вратарской программе. Ноги у него целы — это важно. Что касается сроков, то несколько недель ему придётся пропустить, это точно", — сказал Семак.

Встреча "Зенита" с "Крыльями Советов" состоится в воскресенье, 13 марта, на стадионе "Солидарность Самара арена". Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

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"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 20 матчах 44 очка. "Крылья Советов" с 28 баллами располагаются на восьмой строчке.

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ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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