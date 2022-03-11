Путин согласился с Лукашенко, что за "Операцию Z" нечего оправдываться

Президент республики отметил, что Киев планировал нанести удар не только по Донбассу, но и по российским и белорусским войскам, поэтому огромные потери могли понести обе дружественные страны.

Владимир Путин во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко согласился с позицией коллеги о том, что России не нужно оправдываться за начало "Операции Z".

Так, Лукашенко отметил, что Украина планировала нанести удар не только по Донбассу, но и по российским и белорусским войскам на территории Белоруссии, поэтому, если бы не начало операции, то Москва и Минск "испили бы всю эту чашу с огромными потерями", поэтому не надо оправдываться ни перед кем, подчеркнул президент Белоруссии.

"Никто не оправдывается", — согласился со своим коллегой Владимир Путин.