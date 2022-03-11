Путин согласился с Лукашенко, что за "Операцию Z" нечего оправдываться
Президент республики отметил, что Киев планировал нанести удар не только по Донбассу, но и по российским и белорусским войскам, поэтому огромные потери могли понести обе дружественные страны.
Владимир Путин во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко согласился с позицией коллеги о том, что России не нужно оправдываться за начало "Операции Z".
Так, Лукашенко отметил, что Украина планировала нанести удар не только по Донбассу, но и по российским и белорусским войскам на территории Белоруссии, поэтому, если бы не начало операции, то Москва и Минск "испили бы всю эту чашу с огромными потерями", поэтому не надо оправдываться ни перед кем, подчеркнул президент Белоруссии.
"Никто не оправдывается", — согласился со своим коллегой Владимир Путин.
По словам Александра Лукашенко, он имел в виду некоторых белорусов и россиян, которые говорят, что власти сделали что-то не так, но вот они бы "испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
LIFE