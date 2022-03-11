Лукашенко привёз Путину карты с планами нападения Украины на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привёз на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москву карты, раскрывающие планы нападения Украины на соседнюю республику. По его словам, Киев мог атаковать белорусскую границу, где проходили учения "Союзная решимость", если бы Россия не нанесла превентивный удар.

"Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Если бы за шесть часов до операции не был нанесён удар по их четырём позициям — я сейчас покажу, я карту привёз, — они бы атаковали наши войска, которые были на учениях. Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста", — отметил Лукашенко.