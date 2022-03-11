"Сожалеешь?": ФСБ показала видео задержания подростков, "минировавших" школы и ТЦ в России и Белоруссии

Сотрудники ФСБ задержали восемь человек, распространявших ложные сообщения о минировании. Видео © ФСБ России

В ходе спецоперации в России и Белоруссии сотрудники ФСБ задержали восемь человек, распространявших ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и на других социально значимых объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также были показаны кадры задержания подозреваемых.

"Задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти", — говорится в сообщении службы.

Уточняется, что операция проводилась сотрудниками ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России, а также Kомитетом госбезопасности Белоруссии.