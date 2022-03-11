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11 марта, 11:39

"Сожалеешь?": ФСБ показала видео задержания подростков, "минировавших" школы и ТЦ в России и Белоруссии

На кадрах и отрывки допроса злоумышленников. Все они были участниками интернет-сообщества. Самому младшему всего 13 лет.

Сотрудники ФСБ задержали восемь человек, распространявших ложные сообщения о минировании. Видео © ФСБ России

В ходе спецоперации в России и Белоруссии сотрудники ФСБ задержали восемь человек, распространявших ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и на других социально значимых объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также были показаны кадры задержания подозреваемых.

"Задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти", — говорится в сообщении службы.

Уточняется, что операция проводилась сотрудниками ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России, а также Kомитетом госбезопасности Белоруссии.

Правоохранители Белоруссии и РФ задержали участников группы, занимавшейся лжеминированием

Правоохранители Белоруссии и РФ задержали участников группы, занимавшейся лжеминированием

Ранее Лайф писал, что в Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ. Письмо с угрозами о якобы заложенных в учебных учреждениях города бомбах пришло на электронную почту администрации города.

Обложка ©

ФСБ России

Александра Васильева

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