Путин сообщил Лукашенко о "позитивных сдвигах" в переговорах с Украиной
На сегодняшний день состоялось уже три встречи делегаций, они проходят на территории Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что в переговорном процессе с Украиной "есть определённые позитивные сдвиги".
Глава государства пообещал Лукашенко проинформировать о том, как идут переговоры Москвы и Киева, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе.
"Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", — добавил Путин.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Кроме того, 10 марта состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами с Украины и из Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.