Путин сообщил Лукашенко о "позитивных сдвигах" в переговорах с Украиной

На сегодняшний день состоялось уже три встречи делегаций, они проходят на территории Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что в переговорном процессе с Украиной "есть определённые позитивные сдвиги".

Глава государства пообещал Лукашенко проинформировать о том, как идут переговоры Москвы и Киева, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе.