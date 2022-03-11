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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 11:36
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Путин сообщил Лукашенко о "позитивных сдвигах" в переговорах с Украиной

На сегодняшний день состоялось уже три встречи делегаций, они проходят на территории Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что в переговорном процессе с Украиной "есть определённые позитивные сдвиги".

Глава государства пообещал Лукашенко проинформировать о том, как идут переговоры Москвы и Киева, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе.

"Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", — добавил Путин.

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Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Кроме того, 10 марта состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами с Украины и из Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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