Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию санкциям

В связи с этим нужно проработать целый ряд нормативных актов, объяснил председатель Правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию западным санкциям. Он напомнил, что первый уже одобрен парламентом, а второй находится на рассмотрении в Госдуме.

"Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", — сказал председатель Правительства РФ.

Он напомнил, что у кабмина уже есть план антисанкционной работы. Его необходимо не только выполнять, но и постоянно актуализировать в зависимости от развития событий, говорит Мишустин. По словам премьера, очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние санкций.