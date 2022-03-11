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Опубликовано 11 марта 2022, 11:33
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Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию санкциям

В связи с этим нужно проработать целый ряд нормативных актов, объяснил председатель Правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию западным санкциям. Он напомнил, что первый уже одобрен парламентом, а второй находится на рассмотрении в Госдуме.

"Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", — сказал председатель Правительства РФ.

Он напомнил, что у кабмина уже есть план антисанкционной работы. Его необходимо не только выполнять, но и постоянно актуализировать в зависимости от развития событий, говорит Мишустин. По словам премьера, очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние санкций.

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Песков заявил, что Россия будет реагировать на новые санкции G7 по мере поступления

Напомним, ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что G7 разрабатывает новый пакет санкций против экономики России. Она отметила, что сделано и так многое, но этого недостаточно. По мнению министра, необходимо "удвоить усилия и увеличить глобальное давление" на РФ.

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ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Андрей Бражников
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