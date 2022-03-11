Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию санкциям
В связи с этим нужно проработать целый ряд нормативных актов, объяснил председатель Правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию западным санкциям. Он напомнил, что первый уже одобрен парламентом, а второй находится на рассмотрении в Госдуме.
"Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов", — сказал председатель Правительства РФ.
Он напомнил, что у кабмина уже есть план антисанкционной работы. Его необходимо не только выполнять, но и постоянно актуализировать в зависимости от развития событий, говорит Мишустин. По словам премьера, очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние санкций.
Напомним, ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что G7 разрабатывает новый пакет санкций против экономики России. Она отметила, что сделано и так многое, но этого недостаточно. По мнению министра, необходимо "удвоить усилия и увеличить глобальное давление" на РФ.
ТАСС / Александр Астафьев / POOL