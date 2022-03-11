Лиз Трасс: G7 разрабатывает новый пакет санкций против экономики России

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны Группы семи (G7) разрабатывают новый пакет санкций в отношении России. Повод — российская военная "Спецоперация Z" на Украине.

"Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций", — сказала Трасс, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

О каких мерах может идти речь, министр при этом не уточнила. Но добавила, что рестрикции в отношении Москвы направлены на "ослабление российской экономики". Она отметила, что сделано и так многое, но этого якобы недостаточно, и необходимо "удвоить усилия и увеличить глобальное давление".