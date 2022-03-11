Фанаты "Аталанты" вывесили баннер с рукопожатием Миранчука и Малиновского
Такой перформанс болельщики устроили на матче 1/8 финала Лиги Европы с "Байером". Оба футболиста тяжело переживают нынешний конфликт.
Фанаты "Аталанты" вывесили баннер, посвящённый полузащитникам клуба — россиянину Алексею Миранчуку и украинцу Руслану Малиновскому. На нём футболисты пожимают друг другу руки на фоне флагов двух стран.
Как пишет "Чемпионат", такой перформанс болельщики устроили на матче 1/8 финала Лиги Европы с "Байером". Оба футболиста тяжело переживают нынешний конфликт между странами.
Баннер с изображением полузащитников ФК "Аталанта" — россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского. Фото © Telegram / Чемпионат
У болельщиков "Аталанты" были шарфы с именами Миранчука и Малиновского, а также с изображением рукопожатия.
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