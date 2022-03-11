Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине
Ранее Министерство обороны РФ уличило Киев в создании в стране сети из 30 биологических лабораторий по заказу Соединённых Штатов. Там проводили опыты в том числе с чумой.
Россия запросила на 11 марта заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций по вопросу о биологических исследовательских программах на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Российская миссия запросила на 11 марта проведение заседания в Совете Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины", — написал Полянский в "Твиттере".
Как сообщал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
UN Photo / Evan Schneider