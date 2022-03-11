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Опубликовано 10 марта 2022, 22:06

Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине

Ранее Министерство обороны РФ уличило Киев в создании в стране сети из 30 биологических лабораторий по заказу Соединённых Штатов. Там проводили опыты в том числе с чумой.

Россия запросила на 11 марта заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций по вопросу о биологических исследовательских программах на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Российская миссия запросила на 11 марта проведение заседания в Совете Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины", — написал Полянский в "Твиттере".

Лавров заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными
Лавров заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными

Как сообщал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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UN Photo / Evan Schneider

Андрей Григорьев
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