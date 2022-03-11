Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине

Ранее Министерство обороны РФ уличило Киев в создании в стране сети из 30 биологических лабораторий по заказу Соединённых Штатов. Там проводили опыты в том числе с чумой.