Insider: Платформа Google Cloud перестала регистрировать россиян
Ранее корпорация ограничила доступ к платным приложениям и подпискам в магазине Google Play для пользователей из России и приостановила продажу онлайн-рекламы.
Набор облачных служб Google Cloud заявил о приостановке регистрации новых клиентов из России, сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании.
"Мы больше не регистрируем новых пользователей Google Cloud в России. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий", — сообщает Google Cloud.
В сообщении отмечается, что в Белоруссии сервис будет работать в обычном режиме.
Ранее Лайф сообщал, что Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России. На время приостановки платёжной системы будет доступен бесплатный контент. На справочной странице Google уже есть перечень ответов на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у разработчиков. Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облачных хранилищ Google и iCloud. Можно перенести всё на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru". Даже если подписку оплатить не получится через магазин приложений Apple и Google, это можно сделать через веб-версию.
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