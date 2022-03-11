Insider: Платформа Google Cloud перестала регистрировать россиян

Ранее Лайф сообщал, что Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России. На время приостановки платёжной системы будет доступен бесплатный контент. На справочной странице Google уже есть перечень ответов на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у разработчиков. Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облачных хранилищ Google и iCloud. Можно перенести всё на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru". Даже если подписку оплатить не получится через магазин приложений Apple и Google, это можно сделать через веб-версию.