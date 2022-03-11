Россия с 10 утра объявит на Украине "режим тишины"

Будут действовать гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя по нескольким маршрутам. Порядок пропуска гуманитарных колонн ужесточат.

Россия с 10:00 мск 11 марта снова объявит режим тишины на Украине. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. Цель — выход мирных граждан из украинских городов.

"В целях обеспечения безопасности мирных граждан с 10:00 мск 11 марта 2022 года Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта)", — говорится в сообщении гумштаба.

Гуманитарные коридоры будут действовать из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя по нескольким маршрутам. Однако порядок пропуска гуманитарных колонн ужесточат, чтобы исключить сбор разведывательных данных о расположении подразделений Российской армии.

"Заблаговременного предоставления списков автомобильного транспорта и должностных лиц, сопровождающих гуманитарные колонны, в том числе водителей, по следующей форме: номер по порядку, марка транспортного средства, регистрационный номер, Ф.И.О., номер паспорта, гражданство, для водителей — номер водительского удостоверения с указанием разрешённых категорий транспортных средств", — говорится в заявлении.

Чтобы исключить сбор разведанных, каждая колонна будет проверяться на наличие средств связи и коммуникации. Телефоны и другие средства коммуникации разрешается иметь только представителям Международного Комитета Красного Креста, остальным должностным лицам любые технические средства коммуникации запрещены, отмечают в Гумштабе.