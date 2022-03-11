Россия с 10 утра объявит на Украине "режим тишины"
Будут действовать гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя по нескольким маршрутам. Порядок пропуска гуманитарных колонн ужесточат.
Россия с 10:00 мск 11 марта снова объявит режим тишины на Украине. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. Цель — выход мирных граждан из украинских городов.
"В целях обеспечения безопасности мирных граждан с 10:00 мск 11 марта 2022 года Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта)", — говорится в сообщении гумштаба.
Гуманитарные коридоры будут действовать из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя по нескольким маршрутам. Однако порядок пропуска гуманитарных колонн ужесточат, чтобы исключить сбор разведывательных данных о расположении подразделений Российской армии.
"Заблаговременного предоставления списков автомобильного транспорта и должностных лиц, сопровождающих гуманитарные колонны, в том числе водителей, по следующей форме: номер по порядку, марка транспортного средства, регистрационный номер, Ф.И.О., номер паспорта, гражданство, для водителей — номер водительского удостоверения с указанием разрешённых категорий транспортных средств", — говорится в заявлении.
Чтобы исключить сбор разведанных, каждая колонна будет проверяться на наличие средств связи и коммуникации. Телефоны и другие средства коммуникации разрешается иметь только представителям Международного Комитета Красного Креста, остальным должностным лицам любые технические средства коммуникации запрещены, отмечают в Гумштабе.
Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ решило ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине. В тех районах, которые находятся под контролем российских военных, гарантируется безопасность. Россия просит Красный Крест и ООН содействовать информированию населения Украины об этом.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Рюмин