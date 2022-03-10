Минобороны РФ решило ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине

В тех районах, которые находятся под контролем российских военных, гарантируется безопасность. Россия просит Красный Крест и ООН содействовать информированию населения Украины об этом.

Министерство обороны России приняло решение ежедневно открывать на Украине гуманитарные коридоры в сторону РФ. Выполняться это будет в одностороннем порядке с 10:00. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке без всяких согласований открываться теперь ежедневно с десяти часов утра, а на других направлениях — по согласованию с украинской стороной", — заявил Михаил Мизинцев.