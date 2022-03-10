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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 18:58
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Минобороны РФ решило ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине

В тех районах, которые находятся под контролем российских военных, гарантируется безопасность. Россия просит Красный Крест и ООН содействовать информированию населения Украины об этом.

Министерство обороны России приняло решение ежедневно открывать на Украине гуманитарные коридоры в сторону РФ. Выполняться это будет в одностороннем порядке с 10:00. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке без всяких согласований открываться теперь ежедневно с десяти часов утра, а на других направлениях — по согласованию с украинской стороной", — заявил Михаил Мизинцев.

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Он заверил, что в тех районах, которые находятся под контролем российских военных, гарантируется безопасность. Минобороны РФ просит Международный комитет Красного Креста и ООН плотно работать с украинскими властями для информирования населения об этой инициативе России.

Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Андрей Григорьев
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