Минобороны РФ решило ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине
В тех районах, которые находятся под контролем российских военных, гарантируется безопасность. Россия просит Красный Крест и ООН содействовать информированию населения Украины об этом.
Министерство обороны России приняло решение ежедневно открывать на Украине гуманитарные коридоры в сторону РФ. Выполняться это будет в одностороннем порядке с 10:00. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке без всяких согласований открываться теперь ежедневно с десяти часов утра, а на других направлениях — по согласованию с украинской стороной", — заявил Михаил Мизинцев.
Он заверил, что в тех районах, которые находятся под контролем российских военных, гарантируется безопасность. Минобороны РФ просит Международный комитет Красного Креста и ООН плотно работать с украинскими властями для информирования населения об этой инициативе России.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Алексей Коновалов