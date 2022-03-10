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10 марта, 18:40
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Солист "Отпетых мошенников" Вячеслав Зинуров умер в возрасте 50 лет

Сегодня у него были запланированы съёмки, однако долгое время артист не выходил на связь. По данным Лайфа, по предварительной информации, певец совершил суицид.

<p>Вячеслав Зинуров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CY3n-8sKVQj/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tomchaos</a></p>

Вячеслав Зинуров. Фото © Instagram / Tomchaos

На 51-м году жизни скончался бывший солист популярной российской поп-группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров. Об этом Лайфу сообщил концертный директор Линар Сафиуллин.

Однако он не стал раскрывать причину смерти артиста. Сообщается, что сегодня у Зинурова были запланированы съёмки, но весь день он не выходил на связь. По нашим данным, по предварительной информации, артист совершил суицид. Тело исполнителя нашли в доме в подмосковной деревне Капорки.

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Отметим, что Вячеслав Зинуров был участником группы "Отпетые мошенники" с 1996 по 2021 год. Сейчас его место в коллективе занимает Алексей Радченко. Зинуров выступал под псевдонимом Том-Хаос Младший.

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Ранее Лайф писал, что умер актёр сериала "Бригада" Андрей Нагорнов. Он скончался на 57-м году жизни. О печальном известии сообщил телеведущий Евгений Сулес.

Наталья Исакова

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