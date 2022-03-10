Солист "Отпетых мошенников" Вячеслав Зинуров умер в возрасте 50 лет

На 51-м году жизни скончался бывший солист популярной российской поп-группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров. Об этом Лайфу сообщил концертный директор Линар Сафиуллин.

Однако он не стал раскрывать причину смерти артиста. Сообщается, что сегодня у Зинурова были запланированы съёмки, но весь день он не выходил на связь. По нашим данным, по предварительной информации, артист совершил суицид. Тело исполнителя нашли в доме в подмосковной деревне Капорки.

Отметим, что Вячеслав Зинуров был участником группы "Отпетые мошенники" с 1996 по 2021 год. Сейчас его место в коллективе занимает Алексей Радченко. Зинуров выступал под псевдонимом Том-Хаос Младший.