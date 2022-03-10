Солист "Отпетых мошенников" Вячеслав Зинуров умер в возрасте 50 лет
Сегодня у него были запланированы съёмки, однако долгое время артист не выходил на связь. По данным Лайфа, по предварительной информации, певец совершил суицид.
Вячеслав Зинуров. Фото © Instagram / Tomchaos
На 51-м году жизни скончался бывший солист популярной российской поп-группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров. Об этом Лайфу сообщил концертный директор Линар Сафиуллин.
Однако он не стал раскрывать причину смерти артиста. Сообщается, что сегодня у Зинурова были запланированы съёмки, но весь день он не выходил на связь. По нашим данным, по предварительной информации, артист совершил суицид. Тело исполнителя нашли в доме в подмосковной деревне Капорки.
Отметим, что Вячеслав Зинуров был участником группы "Отпетые мошенники" с 1996 по 2021 год. Сейчас его место в коллективе занимает Алексей Радченко. Зинуров выступал под псевдонимом Том-Хаос Младший.
Ранее Лайф писал, что умер актёр сериала "Бригада" Андрей Нагорнов. Он скончался на 57-м году жизни. О печальном известии сообщил телеведущий Евгений Сулес.