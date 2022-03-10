Лейтенант Корнеев — о борьбе с украинскими неонацистами: Делал то, что было необходимо

В результате было уничтожено около 50 противников и три единицы военной техники. В самом подразделении военного обошлось без потерь.

Игорь Корнеев о своём противостоянии с украинскими неонацистами. Видео © Telegram / SHOT

Лейтенант Игорь Корнеев, которого Минобороны РФ отметило за отличное выполнение задач во время спецоперации на Украине, рассказал о своём бое с неонацистами, сообщает телеграм-канал SHOT. Подразделение военного подверглось массированной атаке, однако мотострелкам удалось заманить врага в "мешок" и перейти в контрнаступление.

"Я не то чтобы герой, просто делал то, что было необходимо. Был в окружении противника, была поставлена задача стоять, мы стояли. Задачу я свою выполнил. <...> Люди остались живы", — сказал Корнеев, отмечая, что военные отбивались от противника сорок минут и враг был уничтожен.