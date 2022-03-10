Отец отразившего атаку националистов офицера Почесного: Всегда знал, что сын — герой

По словам мужчины, Дмитрий с восьмого класса мечтал стать военным. А когда сам начал служить, то не хотел быть в чём-то последним и всегда шёл до конца.

Отец рассказал об отразившем атаку националистов на Украине офицере Почесном. Видео © Telegram / SHOT

Российский офицер Дмитрий Почесный, который героически выполнил боевое задание в ходе "Операции Z" на Украине, ещё с детства мечтал стать военным. К слову, родители россиянина тоже служили, сообщает телеграм-канал SHOT. Напомним, танковый полк Дмитрия попал под обстрел, но военный смог отразить удар и взять в плен 12 неонацистов.

"Всегда знал, что сын у меня герой. Гордость! Знал, что сын только так должен был поступить. <...> Когда он был маленьким, всегда такой серьёзный и упёртый был. В восьмом классе он захотел стать военным. Ну, на нас насмотрелся, мы все военные", — рассказал отец офицера Александр.

Когда Дмитрий уже сам начал служить, то не хотел быть в чём-то последним и всегда шёл до конца, отметил Почесный-старший. По его словам, также, пока другие отдыхали, будущий офицер активно занимался спортом.