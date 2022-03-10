Путин: Стоимость удобрений в мире вырастет, если Запад создаст проблемы РФ при поставках
При этом российский лидер подчеркнул, что увеличение цен на эту продукцию приведёт к росту стоимости конечного товара — продуктов питания.
Цены на минеральные удобрения на мировом рынке вырастут ещё сильнее, если страны Запада продолжат создавать проблемы для поставок российской продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами кабмина.
"Удобрения. Чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Ещё до всяких событий, связанных с Украиной, она и без того сложная была, сейчас она усугубляется, потому что Россия и, кстати, Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. И если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они ещё больше вырастут", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что рост цен на удобрения приведёт к тому, что увеличится стоимость конечного товара, то есть продуктов питания.
Ранее Путин заявил, что санкции Запада против России были неизбежны. Российский лидер отметил, что санкционное давление было всегда, но экономика РФ адаптируется к новой ситуации, это приведёт к укреплению независимости и суверенитета. Напомним, что поводом для ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.
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