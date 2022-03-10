Путин: Стоимость удобрений в мире вырастет, если Запад создаст проблемы РФ при поставках

"Удобрения. Чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Ещё до всяких событий, связанных с Украиной, она и без того сложная была, сейчас она усугубляется, потому что Россия и, кстати, Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. И если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они ещё больше вырастут", — сказал российский лидер.