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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 17:33

Макрон планирует в ближайшие два дня снова созвониться с Путиным

Предыдущий разговор глав государств состоялся сегодня днём. При этом французский лидер подчеркнул, что не перестанет прикладывать усилия, чтобы добиться прекращения огня на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие два дня намерен снова созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил перед началом внеочередного саммита Евросоюза в Версале.

"Сегодня вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем мы говорили с президентом Путиным. В ближайшие 48 часов мы вновь собираемся переговорить с президентом России", — сказал французский лидер.

Путин обсудил с Макроном и Шольцем тему Украины
Путин обсудил с Макроном и Шольцем тему Украины

Макрон также подчеркнул, что не перестанет прикладывать усилия, чтобы добиться прекращения огня на территории Украины.

А ранее президент Франции заявил, что к России и её народу нужно относиться с уважением. Макрон подчеркнул, что без участия Москвы прочный мир построить не удастся, поскольку такие правила диктует история и география.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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