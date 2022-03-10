Макрон планирует в ближайшие два дня снова созвониться с Путиным
Предыдущий разговор глав государств состоялся сегодня днём. При этом французский лидер подчеркнул, что не перестанет прикладывать усилия, чтобы добиться прекращения огня на Украине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие два дня намерен снова созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил перед началом внеочередного саммита Евросоюза в Версале.
"Сегодня вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем мы говорили с президентом Путиным. В ближайшие 48 часов мы вновь собираемся переговорить с президентом России", — сказал французский лидер.
Макрон также подчеркнул, что не перестанет прикладывать усилия, чтобы добиться прекращения огня на территории Украины.
А ранее президент Франции заявил, что к России и её народу нужно относиться с уважением. Макрон подчеркнул, что без участия Москвы прочный мир построить не удастся, поскольку такие правила диктует история и география.