РИА "Новости": Украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне

На месте обнаружено и изъято два гранатомёта РПГ-7, десять кумулятивных выстрелов к ним, крупнокалиберный пулемёт КПВТ, десять тысяч патронов, пять самодельных взрывных устройств.

Украинские националисты сделали схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Обнаружено и изъято два гранатомёта РПГ-7, десять кумулятивных выстрелов к ним, крупнокалиберный пулемёт КПВТ, десять тысяч патронов, пять самодельных взрывных устройств", — отметил собеседник агентства.