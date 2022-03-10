РИА "Новости": Украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне
На месте обнаружено и изъято два гранатомёта РПГ-7, десять кумулятивных выстрелов к ним, крупнокалиберный пулемёт КПВТ, десять тысяч патронов, пять самодельных взрывных устройств.
Украинские националисты сделали схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Обнаружено и изъято два гранатомёта РПГ-7, десять кумулятивных выстрелов к ним, крупнокалиберный пулемёт КПВТ, десять тысяч патронов, пять самодельных взрывных устройств", — отметил собеседник агентства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Украине все решения принимает не Киев, а националисты и их пособники. Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что орудующие в Незалежной банды радикалов по-прежнему продолжают запугивать мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в Россию.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Станислав Красильников