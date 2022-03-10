Пенсионеры из Донбасса получили свои первые пенсии в рублях

Жители ДНР поблагодарили российский Пенсионный фонд за помощь и быструю выплату средств. Видео © Telegram / SHOT

Пенсионеры освобождённого посёлка Гранитное в Донецкой Народной Республике получили свою первую пенсию в рублях, сообщает телеграм-канал SHOT. Также сегодня им выдали дополнительные соцвыплаты.

"Очень довольна работниками Пенсионного фонда! Очень внимательные. Мы так скучали! Очень много внимания уделяют Гранитному, спасибо! И МЧС, и гуманитарная помощь", — призналась местная жительница.

Выдача пенсий, по их словам, прошла очень слаженно и культурно. Женщины отметили, что выплаты пришли быстро, примерно в течение трёх дней.

На вопросы, как пенсионерам жилось на территории Донбасса на протяжении восьми лет, они ответили, что "это время не хочется вспоминать, тяжело вспоминать, и каждый раз думали как бы вывезти детей из домов". Они также удивились тому, как сегодня на территории ДНР "грузят машинами хлеб", так как очень долго его не видели.

"Мы не спали ночами! Нас обстреливали, украинская армия, вот тут 72-я бригада сидела, лупили с утра", — рассказала жительница Донецкой Народной Республики.