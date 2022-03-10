Путин: Помощь жителям Донбасса была долгом России

Президент РФ также поблагодарил всех россиян, которые поддерживают решения правительства и чувствуют важность оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку спецоперации в Донбассе. Видео © LIFE

Помощь жителям Донбасса была долгом России, поступить иначе было нельзя, других шансов решить данный вопрос не оставили. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании с членами правительства.

"Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли. В этих условиях. Живут с крысами восемь лет", — отметил глава государства.

По словам российского лидера, помощь и поддержка жителей ДНР и ЛНР действительно "являлась нашим долгом и другого пути уже не было". Президент также отметил важность поддержки со стороны россиян. По словам главы государства, это говорит о том, что Россия правильно поступает, помогая Донбассу.

"То, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, это о многом говорит. Это говорит о том, что в целом люди поддерживают наши действия, и говорит о том, что мы правильно поступаем, что поддерживаем Донбасс", — сказал Путин.