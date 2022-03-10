НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 15:43

Путин: Россия не будет ни от кого закрываться и готова работать со всеми

Президент потребовал защитить права инвесторов, которые, несмотря на давление Запада, не собираются покидать РФ. При этом он подчеркнул, что иначе теперь следует относиться к закрывшимся компаниям.

Россия не намерена ни от кого закрываться и поэтому готова работать со всеми партнёрами, которые сами также будут заинтересованы в сотрудничестве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнёрами, инопартнёрами, которые сами этого хотят", — сказал глава государства в ходе совещания с членами кабмина.

Путин призвал не сваливать на Россию вину за то, что Западу "пришлось затянуть пояса"

Путин призвал не сваливать на Россию вину за то, что Западу "пришлось затянуть пояса"

Кроме того, российский лидер потребовал защитить права тех иностранных инвесторов, которые, несмотря на давление Запада, не собираются покидать Россию. При этом Путин подчеркнул, что иначе теперь следует относиться к компаниям, отвернувшимся от нашей страны.

"Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно, и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно, как и предложил глава правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет", — пояснил российский лидер.

Лавров: Россия выйдет из кризиса без иллюзий насчёт Запада

Лавров: Россия выйдет из кризиса без иллюзий насчёт Запада

Ранее Путин заявил, что санкции Запада против России были неизбежны. Глава государства отметил, что санкционное давление было всегда, но экономика РФ адаптируется к новой ситуации, это приведёт к укреплению независимости и суверенитета. Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Kremlin.ru

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1