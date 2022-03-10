Путин: Россия не будет ни от кого закрываться и готова работать со всеми

Россия не намерена ни от кого закрываться и поэтому готова работать со всеми партнёрами, которые сами также будут заинтересованы в сотрудничестве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнёрами, инопартнёрами, которые сами этого хотят", — сказал глава государства в ходе совещания с членами кабмина.

Кроме того, российский лидер потребовал защитить права тех иностранных инвесторов, которые, несмотря на давление Запада, не собираются покидать Россию. При этом Путин подчеркнул, что иначе теперь следует относиться к компаниям, отвернувшимся от нашей страны.