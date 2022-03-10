Путин: Россия не будет ни от кого закрываться и готова работать со всеми
Президент потребовал защитить права инвесторов, которые, несмотря на давление Запада, не собираются покидать РФ. При этом он подчеркнул, что иначе теперь следует относиться к закрывшимся компаниям.
Россия не намерена ни от кого закрываться и поэтому готова работать со всеми партнёрами, которые сами также будут заинтересованы в сотрудничестве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнёрами, инопартнёрами, которые сами этого хотят", — сказал глава государства в ходе совещания с членами кабмина.
Кроме того, российский лидер потребовал защитить права тех иностранных инвесторов, которые, несмотря на давление Запада, не собираются покидать Россию. При этом Путин подчеркнул, что иначе теперь следует относиться к компаниям, отвернувшимся от нашей страны.
"Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно, и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно, как и предложил глава правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет", — пояснил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что санкции Запада против России были неизбежны. Глава государства отметил, что санкционное давление было всегда, но экономика РФ адаптируется к новой ситуации, это приведёт к укреплению независимости и суверенитета. Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.